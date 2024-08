Inscrições abertas para projeto que capacita mães solos migrantes e refugiadas em Manaus

Estão abertas as inscrições para o projeto “Mujeres Fuertes – Edição Especial”, em Manaus, para capacitar mães solos, migrantes e refugiadas, de qualquer nacionalidade, no empreendedorismo.

Essa será a sétima edição do projeto e oferecerá 50 vagas. As inscrições gratuitas devem ser feitas pelo link: http://abre.ai/krnZ.

O projeto da Organização da Sociedade Civil (OSC) Hermanitos buscar incentivar as mulheres a alcançarem a independência financeira por meio da capacitação profissional.

As candidatas devem ser chefes de famílias, mães solos, apresentar documentação completa (RNM ou RG, CPF), se identificar ou possuir experiência anterior no ramo da gastronomia e ter disponibilidade de seis meses.

Participantes terão acesso a uma formação empreendedora com técnicas na área gastronômica Foto: Divulgação

Ao longo desse período, as participantes terão acesso a uma formação empreendedora completa, entendendo desde gestão de negócio, marketing digital e planejamento financeiro até empoderamento feminino e técnicas na área gastronômica.

“Essa é uma excelente oportunidade para aquelas mulheres que sempre sonharam em empreender, mas não tinham conhecimento suficiente. Ao final da sua formação, elas receberão um capital semente para dar os primeiros passos e receberão todo o nosso apoio”, compartilha a coordenadora do projeto, Ana Vasconcelos.

As inscrições seguem até a próxima terça-feira, 20 de agosto. Dúvidas devem ser enviadas para o WhatsApp: (92) 99237-4215.

Em Manaus, a sétima edição do “Mujeres Fuertes – Edição Especial” é uma iniciativa da OSC Hermanitos, com financiamento do Ministério Público do Trabalho do Amazonas e Roraima (MPT AM/RR) e da Embaixada da Austrália.

Além disso, possui apoio da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) e do Tribunal Regional da 11ª Região (TRT 11° Região).

Sobre o Hermanitos

A OSC Hermanitos tem como principal objetivo promover iniciativas de acolhimento, atividades culturais, empreendedorismo e a melhoria da qualidade de vida de pessoas refugiadas e migrantes.

A organização atua no Amazonas e em Roraima, por meio da inserção no mercado local de trabalho, apoio ao empreendedorismo e a promoção da dignidade.

*Com informações da assessoria