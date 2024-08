Brasil registra mais de 3 mil candidaturas LGBTQIA+

Conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 3.357 pessoas da comunidade vão disputar o pleito esse ano

As eleições municipais de 2024 registraram um número histórico de candidaturas LGBTQIA+. Conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 3.357 pessoas da comunidade vão disputar o pleito esse ano.

Informações do painel Candidaturas, do TSE, mostram 967 candidaturas de pessoas trans, além de 2.390 candidaturas de pessoas gays, lésbicas e bissexuais, assexuais e pansexuais.

O registro oficial de candidaturas LGBTQIA+ é uma conquista recente dos movimentos pela democratização da participação política. Nas últimas eleições municipais, a sociedade civil organizada mapeou 556 candidaturas LGBT+.

A explosão do número de candidaturas LGBT+ para 6 vezes mais do que o levantamento anterior mostra não só uma articulação maior dessas lideranças, mas a importância desse levantamento ser feito pelo Estado.

Candidaturas

Segundo o relatório “A Política LGBT+ Brasileira: entre potências e apagamentos”, lançado em 2022 pela ONG VoteLGBT, “a inexistência desses números deixam a população LGBT+ de fora de planejamentos consistentes, pois dados são fundamentais para a construção de políticas públicas direcionadas.”

Conforme o TSE, no público geral, foram registradas esse ano no país 454.689 candidaturas, número 18,5% menor do que nas eleições de 2020.

Homens ainda representam a maioria das candidaturas, com participação de 66% do total. Candidaturas de pessoas que não se autodeclaram brancas são 53,59% do total.

No quesito identidade de gênero, 20,01% optaram por não declarar, enquanto 79,77% se declaram cis e 0,21% trans. Das candidaturas de pessoas trans, 62,05% são de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas.

Do total dos candidatos, 68,41% optaram por não declarar orientação sexual. Entre os mais de 143 mil declarantes, 98,27% são heterossexuais, 0,72% gays, 0,44% lésbicas e 0,31% bissexuais. Assexuais e pansexuais somam 0,18%

O diretor executivo da ONG VoteLGBT, Gui Mohallem, considera um dia histórico a divulgação de candidaturas LGBT+ pelo TSE.

Desde 2014, a organização atua para aumentar a representatividade de pessoas LGBT+ nos espaços políticos.

“É um passo muito importante em direção à cidadania plena das pessoas LGBT+ nesse país. É a primeira vez que somos contados oficialmente por algum órgão público e é muito significativo que tenha sido o TSE, a partir de uma provocação da VOTELGBT, da ANTRA e de vários parlamentares da bancada LGBT+, como o senador Fabiano Contarato e as deputadas Daiana Santos, Duda Salabert e Erika Hilton. Para nós, ter acesso a esses números, a esses dados, é um sonho de muito tempo”, celebra.

Para Mohallem, entretanto, esse ainda é o primeiro passo.