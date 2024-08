‘PEC da Anistia’ pode reduzir repasse de R$ 1,1 bilhão para candidaturas de negros

A proposta de emenda à Constituição (PEC) da Anistia pode reduzir em R$ 1,1 bilhão o repasse do Fundo Partidário e do Fundo Eleitoral para o financiamento de candidaturas negras nas eleições deste ano.

O cálculo foi feito pelo “Pacto pela Democracia”, coalizão que reúne mais de 200 organizações da sociedade civil, após o Senado aprovar, na quinta-feira (15), a PEC.

A PEC é criticada por movimentos ligados à transparência partidária. Segundo eles, a proposta incentiva a inadimplência ao estabelecer o prazo de até 15 anos para o pagamento de multas eleitorais.

A proposta ainda amplia prazo de cinco anos para obrigações previdenciárias, além de anular todas as sanções de natureza tributária aplicadas aos partidos.

Em 2024, 188 mil pardos e 51,7 mil pretos participarão das votações pelo País. O número representa 52,7% do total de candidatos.

Na regra anterior, feita pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2020, os partidos deveriam repassar recursos de forma proporcional à quantidade de pretos e pardos.

Se obedecesse à regra do TSE, as siglas deveriam destinar 52,7% do dinheiro do Fundo Partidário e do Fundo Eleitoral para candidatos negros.

Isso não acontecerá, já que a PEC estabelece um piso de 30% aos quais os partidos devem destinar a pretos e pardos.

“Essa mudança deve causar uma insegurança jurídica na divisão do fundo e uma queda drástica na eleição de candidatos negros nos próximos anos”, destaca o coordenador de advocacy do Pacto pela Democracia, Arthur Mello.

“Tudo isso enquanto anistia todas as prestações de contas dos partidos políticos”, acrescenta.

A ministra do TSE Vera Lúcia Santana Araújo participou de uma audiência pública no Senado Federal e disse que o Poder Legislativo pode estar fazendo uma “má sinalização” com o projeto.

“Nas eleições municipais de 2020, por exemplo, 67% de eleitos foram prefeitos autodeclarados brancos, então tivemos apenas 32,1% de pretos e pardos. Se nós somos 56%, há um desequilíbrio nessa balança”, disse a ministra.

