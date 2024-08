Oito candidatos são homologados para eleição do novo procurador-geral do Amazonas

Oito candidaturas à lista tríplice para o cargo de novo procurador-geral do Amazonas (PGJ) estão oficialmente homologadas, após reunião do Colégio de Procuradores, que ocorreu nesta sexta-feira (16).

A lista será divulgada ainda na edição de hoje do Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM). A homologação tem base legal no § 2.º do art. 4° da Resolução n.º 022/2024-CPJ de 11.07.2024.

A eleição, destinada à formação da lista tríplice para escolha do novo PGJ, será realizada no dia 2 de setembro, das 8h às 16h, de forma virtual.

A cédula eletrônica de votação será disponibilizada no site do órgão, na página destinada à eleição, e poderá ser acessada por meio do link previamente encaminhado aos membros ministeriais, via e-mail institucional.

Ainda sobre a votação, o ato é facultativo, direto, secreto e plurinominal para os membros (promotores e procuradores), permitindo a indicação de até três candidatos. Todos os integrantes de carreira do MPAM em efetivo exercício da função estão aptos a votar.

Os nomes

Os registros de inscrição dos candidatos ao cargo de PGJ do Estado do Amazonas, para o biênio 2024/2026, cuja eleição está agendada para o dia 2 de setembro de 2024, reúnem os seguintes nomes em ordem alfabética:

Alessandro Samartin de Gouveia;

Carlos Fábio Braga Monteiro;

Cley Barbosa Martins;

Igor Starling Peixoto;

Leda Mara Nascimento Albuquerque;

Lílian Maria Pires Stone;

Lucíola Honório de Valois Coelho Veiga Lima;

Sheyla Andrade dos Santos.

A candidatura do promotor de Justiça Edinaldo Aquino Medeiros será decidida em sessão extraordinária do Colégio de Procuradores de Justiça, agendada para a próxima quarta-feira (21).

Comissão Especial Eleitoral

A Comissão Especial Eleitoral, presidida pelo procurador de Justiça Aguinelo Balbi Júnior, coordenará a votação e a apuração das eleições, no dia 2 de setembro.

A equipe ainda é composta pelos procuradores Elvys de Paula Freitas (titular) e Jussara Maria Pordeus e Silva (suplente), pelo promotor de Justiça aposentado Otávio de Souza Gomes (indicado pela Associação Amazonense do Ministério Público) e pelos promotores de Justiça Edna Lina de Souza (titular), Hilton Serra Viana (titular), Cleucy Maria de Souza (suplente) e Maria Piedade Queiroz Nogueira Belasque (suplente) — estes quatro últimos indicados pelo atual PGJ, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior.