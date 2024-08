Amazonas destaca cenário estável e reforça medidas de prevenção contra mpox

A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), informa que o cenário de mpox no estado do Amazonas permanece estável. O último caso confirmado registrado ocorreu em fevereiro, totalizando dois casos neste ano de 2024. Em 2023, foram confirmados 10 casos.

Apesar da estabilidade, nesta sexta-feira (16), a FVS-RCP divulgou, ainda, uma Nota Informativa, disponível no site da instituição (www.fvs.am.gov.br), com esclarecimentos sobre a doença, para a população em geral e profissionais de saúde, recomendando o fortalecimento das ações de vigilância para Mpox no Amazonas como forma preventiva diante do cenário de emergência de saúde pública internacional.

De acordo com a secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, o monitoramento está sendo feito diariamente e as unidades de saúde são preparadas para atender esses tipos de casos. “Com base na análise de cenário epidemiológico, a situação é estável no Amazonas, que tem apresentado poucos casos da doença. Entretanto, nos mantemos atentos e reforçando, junto à população, a adoção de medidas preventivas”, disse.

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, destaca que é estratégico fortalecer medidas adequadas nos serviços de saúde, incluindo triagem, diagnóstico e tratamento oportuno nos casos da doença. “O manejo adequado de pacientes é importante para evitar casos graves e óbitos. Os casos, sendo suspeitos ou confirmados, são de notificação compulsória imediata”, alerta Tatyana.

A transmissão do Mpox ocorre principalmente por meio de contato pessoal próximo, incluindo contato direto com lesões de pele, erupções cutâneas, crostas ou fluidos corporais de uma pessoa infectada; contato íntimo ou sexual; com objetos e superfícies contaminadas; ou com secreções respiratórias.

Recomendações

A Nota Informativa, produzida pela FVS-RCP, por meio do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs) do Amazonas, inclui a adoção de medidas de prevenção à Mpox, como:

Evitar contato direto com lesões de pele, erupções cutâneas, crostas e fluidos corporais de pessoas infectadas; lavar as mãos frequentemente com água e sabão ou utilizar álcool em gel; prática do sexo seguro, usando preservativo; manter a etiqueta respiratória, cobrindo boca e nariz ao tossir ou espirrar; usar máscaras de proteção respiratória em ambientes com probabilidade alta de transmissão; e manter a higiene pessoal.

Além disso, pessoas que apresentarem sintomas devem procurar atendimento médico imediato e seguir as orientações de isolamento para prevenir a transmissão. A FVS-RCP também destaca que a vacinação contra o Mpox é uma medida eficaz de proteção, especialmente para os grupos determinados pelo Ministério da Saúde.