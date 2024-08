Dia do Estagiário: segurança, saúde e gestão lideram oportunidades em Manaus

As áreas com mais oportunidades para estágios técnicos em Manaus são segurança do trabalho, saúde e gestão. Essa é a avaliação do Centec Integrador, plataforma de estágios do Centro de Ensino Técnico (Centec), escola que atua há 15 anos na formação de profissionais no Amazonas. A instituição acumula parcerias com empresas locais, recebe demandas por estagiários e indica estudantes ou egressos da escola.

O estágio é uma fase essencial na formação de novos profissionais, sejam eles técnicos de nível médio ou superior. O Decreto nº 87.497/82, que rege a relação de trabalho dos estagiários, prevê regras e limites para a atividade. Tão importante é a função que o Brasil celebra, há 42 anos, o Dia do Estagiário, em 18 de agosto.

“O estágio é o momento em que o aluno vai colocar em prática todo o aprendizado que recebeu em sala. Não somente as competências técnicas, mas também o desenvolvimento de suas habilidades comportamentais. O estágio proporciona a esse aluno a prática da base teórica e o primeiro contato com o mercado de trabalho”, afirma a coordenadora da Agência de Estágios do Centec, Danielle Barbosa.

Segundo ela, a maior demanda da plataforma hoje é para profissionais nas áreas de segurança do trabalho, saúde e gestão. Além de indicar alunos em formação para estágios remunerados ou não remunerados, a escola também tem um banco de talentos com o currículo dos egressos que se formaram com as melhores notas.

“O curso técnico em Enfermagem é um dos que têm carga horária obrigatória de estágio, nesse caso, de 400 horas. Aqui na escola, nós inserimos os alunos na rede pública de saúde. Outra área com grande demanda é a de Segurança do Trabalho, na qual o Centec é referência. As empresas procuram tanto estudantes quanto egressos. Já na área da gestão, o curso técnico em Administração continua sendo o carro-chefe. Alunos com essa formação, seja ela presencial ou EaD, são encaminhados pela escola para essas empresas”, afirma a coordenadora.

Experiência

O estudante do curso técnico em Enfermagem, Bernardo Alves da Silva Júnior, 22, afirma que o estágio é um momento essencial para que o aluno confirme se é naquela área que deseja trabalhar e também para ser inserido formalmente no mercado de trabalho. Atualmente, ele estagia em um Serviço de Pronto Atendimento (SPA) em Manaus.

“O estágio não é só para você aprender mais e colocar em prática o ensino teórico, mas também para confirmar se é aquilo que você quer. Além disso, te educa muito, porque faz você ver o seu curso por outro lado, a prática. A experiência conta muito na minha área e ter esse tempo para aprender mais faz toda a diferença depois”, afirma o jovem.

A rotina de estágio pode ser desafiadora, especialmente quando é preciso conciliar com outras atividades, sejam elas escolares ou não. No entanto, Bernardo diz que busca vencer todos os desafios e lembrar o quanto ama a área que escolheu. “Procuro ter uma mente mais equilibrada, porque o meu trabalho é difícil, mas é algo que amo fazer. O desafio maior é se concentrar e focar naquilo que é preciso ser feito, cuidar do próximo”, comenta.

Dados

Segundo dados da Associação Brasileira de Estágios (Abres), o Brasil soma cerca de 9,6 milhões de estudantes. Deste total, apenas 214 mil (2,5%) estão em estágios — percentual que é considerado muito baixo. A região Norte do país é a que tem menos estudantes em estágio: 4,4 mil. Em primeiro lugar está a região Sudeste, com 121 mil estagiários.

Outro levantamento mostra a média da bolsa de estágio, referente ao cenário em 2023. Até o ano passado, a média de uma bolsa para cursos técnicos de nível médio era de R$ 985,76. Os cursos com melhores bolsas em nível nacional eram: Edificações (R$ 1.224,21), Informática (R$ 1.174,71), Design (R$ 1.151,69), Serviços Jurídicos (R$ 1.137,17) e Eletroeletrônica (R$ 1.098,08).