Celebridades lamentam morte de Silvio Santos: “Nosso ícone”

Apresentador morreu aos 93 anos, após internação no Hospital Albert Einstein

Reconhecido como um dos maiores ícones da televisão brasileira, Silvio Santos deixou um legado imenso como apresentador, empresário e influente figura pública. A morte de Silvio gerou uma onda de homenagens e lamentos nas redes sociais e na mídia.

Celso Portiolli, que comanda o “Domingo Legal”, no SBT, foi um dos artistas que prestou sua homenagem ao apresentador. Ele fez uma postagem emocionante no Instagram e citou Silvio Santos como “lenda”.

Em post oficial do SBT, anunciando a morte de Silvio Santos, nos comentários, alguns artistas lamentaram a morte do apresentador. Larissa Manoela, que iniciou sua carreira no SBT durante a infância, escreveu.

“Só gratidão por todos os ensinamentos! Hoje o céu está em festa e a gente triste por não termos mais nosso ícone pra nos alegrar aos domingos. Meus sentimentos a toda família!”, afirmou Larissa.

O apresentador Raul Gil também comentou na publicação: “Gratidão eterna, descanse em paz”. A jornalisa Marcia Dantas escreveu: “Gratidão eterna, descanse em paz”.

Durante o programa ‘É de casa’ da Tv Globo, Ana Maria Braga lamentou: “Ele tinha uma visão de 360 graus. Ele comandava tudo com toda a maestria, ele conseguiu ter uma televisão própria, que não é pra qualquer um. E fez isso com o sorriso nos lábios o tempo inteiro”, disse.

Mara Maravilha, que também estava no programa, falou sobre a morte do apresentador: “Meus sentimentos a todo o Brasil. O brasileiro sabe que o Silvio Santos é coisa nossa. […] Ele é aquele familiar, não é só um comunicador, é da família de todos os brasileiros”, detalhou.