Homem é preso por agredir a própria irmã com cabo de vassoura

Um homem de 24 anos foi preso, nesta sexta-feira (16), por agredir a sua própria irmã, de 19 anos, com um cabo de vassoura. A prisão ocorreu no bairro Morada do Sol, no município de Manacapuru (distante 80 quilômetros de Manaus).

De acordo com a delegada Mary Anne Trovão, titular da DEP de Manacapuru, a vítima foi até a delegacia procurando ajuda, após ter sido agredida pelo irmão.

“Eles tiveram uma discussão e ele desferiu golpes com um cabo de vassoura na cabeça da vítima. O indivíduo ainda estava no local do fato quando saímos em diligências e foi onde efetuamos a sua prisão”, informou a delegada.

Procedimentos

O homem responderá por lesão corporal leve, injuria e ameaça no âmbito da violência doméstica e ficará à disposição do Poder Judiciário.