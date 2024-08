Detran-AM entrega 90 CNHs Social e 35 certificados durante 11ª edição do Governo Presente

Os 35 certificados do curso de Direção Defensiva foram emitidos pela Escola Pública de Trânsito (Eptran)

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) participou, neste sábado (17), de mais uma edição do programa Governo Presente, criado pelo governador Wilson Lima, que leva o acesso a serviços públicos para mais perto da população. A ação aconteceu no Colégio Militar da Polícia Militar – Unidade 1, bairro Petrópolis, para os moradores das zonas Sul e Centro-Sul de Manaus.

Durante o evento, a instituição entregou 35 certificados emitidos pela Escola Pública de Trânsito (Eptran), do curso de Direção Defensiva, e 90 Carteiras Nacional de Habilitação (CNHs), oriundos do projeto CNH Social.

O diretor-presidente do Detran-AM, Wendell Waughan, reforçou a importância do programa Governo Presente em levar os serviços das secretarias, aos sábados, com comodidade à população.

“A ação é uma oportunidade para atender aquela pessoa que não tem disponibilidade de tempo para se deslocar até o Detran durante a semana, ou que não tem um posto de atendimento próximo a sua residência. No local, os cidadãos podem realizar serviços como renovação de CNH, transferência de propriedade e até mesmo negociação de dívidas veiculares”, enfatizou.

Dos 90 contemplados na ação, a cabeleireira Dinah Bergue Valente, 55, recebeu sua habilitação das mãos do governador Wilson Lima, e falou da emoção que sentiu ao ver o seu nome na lista dos selecionados.

“Nossa, foi assim, uma alegria imensa! Porque era um desejo muito grande de ter um veículo e dirigir possibilidades como essa, a gente tem que abraçar”, disse a cabeleireira.

Inscrições

A instituição também ofereceu inscrições gratuitas para dez cursos, tais como Monitor Escolar, Atualização e Especialização para Mototaxista, de Condutor de Transporte Escolar, e de Condutor de Veículo de Transporte de Passageiro.

Quem aproveitou o benefício foi o autônomo Moisés da Costa Beltrão, 43, que se inscreveu gratuitamente nos cursos de Condutor de Veículo de Emergência e Direção Defensiva, ofertados pela Eptran-AM.

“Esses cursos são muito importantes para quem já é motorista na área, e podem abrir muitas portas para o mercado de trabalho, inclusive para concursos públicos”, destacou o autônomo.

Foram oferecidos, ainda, serviços de habilitação e veículos, como Renovação de CNH, mudança ou adição de categoria, licenciamento anual, transferência de veículo e entrega do CRLV-e, além das atividades lúdicas para as crianças sobre educação de trânsito.