Concurso Público Nacional: apenas 52% dos candidatos conferiram os locais de prova

Neste domingo (18), os 2,1 milhões de inscritos no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) farão as provas do certame que selecionará 6.640 novos servidores públicos para 21 órgãos do Governo Federal. Até o momento, 52% das pessoas inscritas no certame conferiram seus locais de prova.

Para facilitar a logística dos candidatos, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), organizador do CPNU, recomenda que todos acessem o Cartão de Confirmação de Inscrição, com os locais de prova, que está disponível na Área do Candidato, mesma página da Internet em que a pessoa fez a inscrição. Para acessar, é preciso fazer login com os dados da conta GOV.BR.

O cartão de confirmação traz, entre outras informações, número de inscrição, data, hora e local de prova, além de registrar que a pessoa inscrita terá direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, se for o caso. Apesar de não ser obrigatório, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e a Fundação Cesgranrio recomendam levar o cartão impresso no dia da realização da prova.

“Lembrando que não foi só no Rio Grande do Sul que houve mudança no local de prova. Então é muito importante que todo mundo consulte novamente para ter certeza que seu local de prova está mantido ou mudou. Então, por favor, acesse novamente lá na área do candidato. Se você não conhece o local vá antes para ver, tente descobrir quanto tempo demora para chegar no local. Por uma questão de segurança vamos abrir duas horas antes o local de prova, não só uma hora antes. Cheguem antes e com calma”, reforça a ministra da Gestão, Esther Dweck.

Concurso Nacional

O objetivo do CPNU, idealizado e coordenado pelo Ministério da Gestão, é promover igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos; padronizar procedimentos na aplicação das provas; aprimorar os métodos de seleção de servidores públicos, de modo a priorizar as qualificações necessárias para o desempenho das atividades inerentes ao setor público; e zelar pelo princípio da impessoalidade na seleção dos candidatos em todas as fases e etapas do certame.

A prova do Concurso Nacional será aplicada, neste domingo (18), em 228 cidades, localizadas em todas as Unidades da Federação, com questões objetivas específicas e dissertativas, por área de atuação. A divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redações será realizada em 8 de outubro. O resultado definitivo será anunciado em 21 de novembro. A etapa de convocação para posse e realização de cursos de formação começará em janeiro de 2025.