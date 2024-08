Amazonas FC vence o CRB-AL na volta à Arena da Amazônia

Vitória do Amazonas no Campeonato Brasileiro Série B. Pela 21ª rodada, o Aurinegro superou o CRB-AL por 2 a 0, na Arena da Amazônia, neste sábado (17). Ivan Alvarino e Luan marcaram os gols e fizeram a festa da torcida amazonense. Com o resultado, a Onça-pintada da Zona Leste chegou aos 27 pontos e agora ocupa a 12ª colocação.

O próximo adversário será a Ponte Preta-SP, na terça-feira (20), às 20h, também na Arena da Amazônia. O time amazonense busca a terceira vitória em quatro jogos contra a Macaca.

O jogo

O primeiro lance de perigo foi do Amazonas. Matheus Serafim recebeu uma bola espirrada, bateu de canhota e o goleiro Matheus Albino espalmou. No lance seguinte, Luan acertou um chute da entrada da área no travessão. A resposta do CRB foi com chute forte de Anselmo Ramon, que Marcão espalmou.

Aos 34, Diego Torres cobrou escanteio, Luan desviou e o zagueiro Ivan Alvarino, em um movimento acrobático, abriu o placar. Aos 40, Ênio colocou Matheus Serafim na cara do gol, ele driblou Matheus Albino, bateu e a zaga afastou a bola, que voltou no próprio Serafim. O atacante rolou para Luan finalizar, mas o defensor do CRB evitou o gol.

Na volta do intervalo, logo aos três minutos, Ênio fez linda jogada passando pelos marcadores e deu assistência para Luan tocar de cavadinha na saída de Matheus Albino e ampliar. Aos 22, Matheus Serafim mandou de fora da área e o goleiro alagoano foi no canto buscar. O Amazonas controlou as ofensivas do CRB e assegurou o placar positivo que deu mais três pontos na tabela.