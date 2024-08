Boletim da estiagem: CBMAM combateu quase 8 mil focos de incêndio de julho até agosto

De junho a até o dia 17 de agosto, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) combateu mais de 7,8 mil focos de incêndio no estado. A informação consta no boletim com informações atualizadas sobre a estiagem, divulgado, neste sábado (17), por meio do Comitê Intersetorial de Enfrentamento à Situação de Emergência Ambiental.

As ações fazem parte da Operação Estiagem 2024, a partir do Comitê instituído pelo governador Wilson Lima, no dia 5 de julho.

Segundo os dados da Defesa Civil, até as 14h de sábado, 20 municípios estão em situação de emergência por conta da estiagem, que afeta 111,9 mil pessoas, ou cerca de 27 mil famílias.

O número de pessoas e famílias afetadas pela estiagem no estado é dinâmico e baseia-se nas informações disponibilizadas pelos municípios que alimentam o S2iD – Sistema Integrado de Informações sobre Desastres da Defesa Civil.

No âmbito da assistência humanitária, 226 toneladas de alimentos foram distribuídas para as regiões mais afetadas. O governo também já instalou 24 purificadores de água, sendo 10 deles direcionados para a calha do Alto Solimões, além de enviar 100 caixas d’água para melhorar o acesso à água potável.

Até o momento, foram enviadas, aproximadamente, 200 toneladas de medicamentos e insumos para os municípios das calhas do Madeira, Juruá, Purus e Alto Solimões.