Mulher morre em acidente após moto colidir com poste no Amazonas

O caso ocorreu no município de Autazes, interior do Amazonas

Uma mulher identificada como Lívia Souza da Silva morreu durante um acidente de trânsito, neste sábado (17), no município de Autazes (distante 267 quilômetros de Manaus).

De acordo com informações de testemunhas, duas mulheres estavam em uma motocicleta quando a condutora perdeu o controle e acabou colidindo em um poste.

Uma das vítimas morreu ainda no local e outra, identificada apenas como Laura, foi socorrida com ferimentos graves para uma unidade hospitalar. Não há informações do estado de saúde dela.