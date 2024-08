Governo Presente tem recorde de mais de 8,7 mil atendimentos à população na Zona Sul de Manaus

Moradores da Zona Sul de Manaus receberam a 11ª edição do Governo Presente, realizada no Colégio Militar da Polícia Militar (CMPM I), no bairro Petrópolis, no sábado (17). A ação teve recorde de mais de 8,7 mil atendimentos à população, com serviços gratuitos, como emissão de documentos, consultas médicas, apoio ao crédito, entre outros.

Um dos destaques desta edição foi a entrega, pela Superintendência Estadual de Habitação do Amazonas (Suhab), de 192 matrículas de Registro de Imóvel, do Residencial Petrópolis. O governador Wilson Lima assinou a regularização fundiária do residencial, tornando possível a entrega do documento aos moradores que aguardavam há mais de 15 anos.

O evento reuniu 44 secretarias e órgãos estaduais. A estudante Laura Mendonça, 17, aproveitou a oportunidade para castrar sua cadelinha Melissa, na Unidade Móvel de Castração (Castramóvel), da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema).

“Eu gostei muito, foi uma ótima oportunidade, porque esse é um procedimento caro e hoje nós conseguimos o serviço gratuitamente”, afirmou.

Serviços de Saúde e Cidadania

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) realizou 1.471 atendimentos. Foram feitos exames rápidos, como aferição de pressão e glicemia, atendimentos com médicos especialistas como ortopedista, ginecologista, oftalmologista, cardiologista, urologista, clínico geral e endocrinologista. Além disso, o órgão organizou os atendimentos nos stands de promoção à saúde, realizou atualização cadastral e atendeu pela Ouvidoria.

A Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) realizou 432 testes rápidos para diagnóstico de HIV, sífilis, hepatite B e C. Já a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) ofereceu 200 exames de aferição de pressão arterial, testes de glicemia, aplicação tópica de flúor, e Índice de Massa Corporal (IMC).

A Unidade Móvel de Castração (Castramóvel), da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), realizou 401 atendimentos, sendo 74 castrações, sete atendimentos veterinários, 217 vacinas e 103 agendamentos.

A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) fez a entrega de 3 mil cestas básicas para 12 instituições. A secretaria também ofereceu microcrédito para idosos e pessoas com deficiência em parceria com a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam). Também foi feita emissão de carteiras para autistas e pessoas com deficiência, além de atividades lúdicas para crianças na Trilha do Saber.

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP) realizou 250 atendimentos para solicitação da Carteira de Identidade Nacional (CIN) e 750 agendamentos.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) participou com a exposição de dois projetos sociais e de formação da corporação: o Vitória Régia e o Programa Educacional de Resistências às Drogas (Proerd). Além de apresentar aos visitantes como é empregado o efetivo da Ciclopatrulha.

Educação

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar fez a entrega de certificados para os alunos que concluíram os estudos por meio do Provão Eletrônico. No total, mais de 2 mil pessoas concluíram os estudos por meio do provão, em 2024.

Detran-AM

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) entregou 35 certificados emitidos pela Escola Pública de Trânsito (Eptran), do curso de Direção Defensiva, e 90 Carteiras Nacional de Habilitação (CNHs), oriundas do projeto CNH Social.

O órgão de trânsito também ofertou inscrições gratuitas para mais de 500 vagas em cursos da Escola Pública de Trânsito, como os de Monitor Escolar, Mototaxista, Condutor de Transporte Escolar, Condutor de Veículo de Transporte de Passageiros, Direção Defensiva e Condutores de Veículos de Emergência.

Outros Serviços

A Fundação Amazonprev realizou mais de 350 atendimentos para servidores ativos, aposentados e pensionistas do Estado, dentre os quais o Censo Previdenciário, emissão de contracheques, consulta ao Portal do Segurado, acompanhamento de processos, solicitação de pensão e utilização do aplicativo MEU RPPS.

O Procon-AM esteve presente e realizou 150 atendimentos de orientação de consumidores e recebimento de denúncias. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas (Fapeam) fez 138 atendimentos para divulgação de ações. A Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama) distribuiu água tratada do projeto Água Boa ao público.