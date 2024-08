Homem é espancado e jogado em igarapé no bairro Alvorada

Um homem foi espancado, na noite deste sábado (17), na rua dependência, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com informações de testemunhas, o homem foi agredido suspeito de cometer vários assaltos pela região.

Pelo menos dez homens abordaram a vítima e a espancaram. Após as agressões, ele foi jogado no igarapé.

O Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM) foi acionado para atender a ocorrência e retirar o homem do igarapé. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local e o homem foi levado para uma unidade hospitalar. Não há informações do estado de saúde dele.