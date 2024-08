Padre é preso suspeito de filmar relações sexuais e engravidar adolescente

Um padre identitificado como Paulo Araújo da Silva, de 31 anos, foi preso, na manhã deste domingo (18), suspeito de manter relações sexuais, filmar os atos e engravidar uma adolescente de 17 anos no município de Coari (distante 368 quilômetros de Manaus). O crime ocorreu em setembro de 2023.

Segundo a polícia, as investigações começaram após recebimento de informações de uma vítima menor que estava tendo relações sexuais com o padre. Durante a relação, o investigado gravava as relações e armazenava em seu computador, onde possuía vários videos de sexo explícito com a adolescente.

De acordo com o Delegado de Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), titular de Coari, a menor chegou a engravidar após ter relações sexuais com o Padre Paulo. Um amigo (que está sendo procurado) do padre ajudou para que essa gravidez fosse interrompida.

“Ele utilizou pílulas de um medicamento chamado misoprostol para a interrupção da gravidez sem autorização legal e sem que os pais da adolescentes tivessem conhecimento do aborto praticado por terceiros”, afirmou o delegado.

Durante as investigações, foi constatado que o Padre Paulo fazia constantes ameaças à vítima, afirmando que, caso ela não continuasse a ter relações sexuais com ele, “iria acabar com a vida dela, pois ela era sua e de mais ninguém”.

Enquanto as buscas eram realizadas, foram apreendidos um aparelho celular, dinheiro e um computador, que será encaminhado para perícia criminal para análise.

As investigações irão continuar, visto que há indícios que existem mais vítimas que foram filmadas em cenas de sexo explícitos sem ter conhecimento do fato criminoso.