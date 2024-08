Hamas acusa Israel de obstruir esforços de cessar-fogo em Gaza

Um alto funcionário do Hamas acusou Israel de obstruir todos os esforços para finalizar um acordo de cessar-fogo em Gaza. No sábado (17), em comunicado à imprensa, Sami Abu Zuhri, oficial do Hamas, afirmou que “a ocupação israelense continua a obstruir todos os esforços para cessar completamente qualquer acordo de fogo”.

Abu Zuhri também acusou a administração dos EUA de “adotar totalmente a posição de Israel” e afirmou que Israel está se retirando das cláusulas anteriores já acordadas. Ele afirmou que Washington está tentando “dissuadir quaisquer movimentos” na região contra Israel.

Referindo-se à possibilidade de chegar a um acordo de cessar-fogo como “uma ilusão”, o responsável afirmou: “Não estamos perante um acordo ou negociações reais, mas sim a imposição de ditames americanos”.

Na quinta-feira (15), as negociações de cessar-fogo foram retomadas na capital do Catar, Doha, e foram suspensas na sexta-feira (16). As negociações recomeçarão na capital egípcia, Cairo, na próxima semana.

*Com informações de CNN Brasil