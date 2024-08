Homem é preso após matar esposa e dormir ao lado do corpo dela

Um homem identificado como Roberto Tobias Antunes, de 32 anos, foi preso após matar a esposa, de 30 anos, asfixiada em Três Lagoas (MS). Segundo a polícia, o homem dormiu ao lado do corpo após cometer o crime.

O caso aconteceu na sexta-feira (16), mas foi descoberto neste domingo (18) após o suspeito confessar o feminicídio para a mãe, em uma ligação.

De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo de Karina da Silva Cunha, foi encontrado sobre a cama do casal, em estado de decomposição, com o ar-condicionado ligado.

A polícia teve conhecimento do caso neste domingo, após a mãe do suspeito, que mora Paraguai, acionar uma vizinha falando que o filho teria feito uma ligação dizendo que a esposa estava morta.

Ao chegar no local, os policiais prenderam o homem em flagrante. Na delegacia, Roberto disse que na noite de sexta-feira para sábado, brigou com Karina e, durante a discussão, apertou o pescoço da vítima. Para o delgado, ele afirmou não se lembrar de mais nada e que teria dormido ao lado do corpo.

O caso foi registrado como feminicídio na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Três Lagoas e segue em investigação.

*Com informações de g1