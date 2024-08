VÍDEO: lancha com passageiros colide com árvores no Rio Solimões, no AM

Uma lancha com passageiros que partiu de Nhamundá, interior do Amazonas, em direção a Manaus, colidiu com um tronco de árvore e subiu em um barraco no Rio Solimões. O acidente aconteceu no domingo (18).

Segundo testemunhas, o comandante não conseguiu fazer uma curva e bateu no tronco, ficando a lancha presa. Ela precisou ser rebocada por outra embarcação.

Ninguém ficou ferido e a lancha prosseguiu com os passageiros rumo a Manaus após o incidente.