Maioria das startups brasileiras já utiliza inteligência artificial para otimizar operações

A inteligência artificial tem se tornado cada vez mais uma ferramenta fundamental no crescimento das startups brasileiras. Atualmente, 78% das empresas inovadoras do país já utilizam a tecnologia.

Os empreendimentos usam principalmente algoritmos e dados para automatizar processos e fornecer insights (percepção sobre algum assunto).

Os dados são do levantamento Founders Overview 2024, realizado pelo Sebrae Startups em parceria com a investidora de empresas em estágio inicial ACE Ventures.

A pesquisa entrevistou cerca de 900 empreendedores com faturamento anual entre R$ 360 mil e R$ 300 milhões.

O resultado é que 65% das startups brasileiras tiveram aumento no seu crescimento e eficiência operacional com utilização da inteligência artificial.

A análise de dados é a principal função das ferramentas nas empresas brasileiras (27,4%), seguido pela automação de processos (24,8%), pela otimização do marketing (18,5%) e para a personalização da experiência do usuário (16,4%).

De acordo com a pesquisa, 60% dos empreendedores apontam que houve aumento do interesse dos investidores por empresas que usam IA.

As startups voltadas para educação (Edtechs) são as que mais utilizam as ferramentas de inteligência artificial (9%). As financeiras (8%), de tecnologia verde (5,5%) e aquelas ligadas à agricultura (5,5%) também estão entre as empresas inovadoras que mais utilizam soluções inteligentes para otimizar as operações.

Infográfico mostra o uso de IA pelas startups Foto: Reprodução

O diretor-técnico do Sebrae Nacional, Bruno Quick, enfatiza que “a inteligência artificial é uma agenda com potencial de transformar uma nação. Por isso, diversos países e continentes tem se organizado para tal e o Brasil não está atrás”.

O dirigente destaca ainda que o governo federal, por meio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), lançou no início de agosto o Plano Brasileiro de IA, com investimentos previstos na casa de R$ 23 bilhões para os próximos 4 anos.

Alexandre Souza, gerente de Inovação do Sebrae de Santa Catarina, destaca que o caminho para a plena integração da IA nas operações empresariais não é isento de desafios, também, para startups.

“Dados do Observatório Sebrae Startups mostram que a escassez de talentos qualificados, apontada por 25,55% das startups, e os custos elevados de implementação, citados por 22,43%, são barreiras significativas. Além disso, a complexidade da integração com sistemas existentes e a resistência interna em algumas organizações também dificultam a adoção de soluções baseadas em IA”, pontuou o gestor.

“Apesar desses obstáculos, o impacto da IA já é visível no aumento da eficiência operacional e no crescimento de muitas startups. À medida que mais empresas abraçam essa inovação, a expectativa é que a IA continue a desempenhar um papel central na transformação digital e na criação de valor em diversas indústrias”, completou.

*Com informações do site Sebrae