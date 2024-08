Homem tem cabeça esmagada após ser agredido a pauladas em Manaus

Um homem não identificado morreu após ter a cabeça esmagada ao ser agredido a pauladas nesta segunda-feira (19). O caso ocorreu na rua Santos Dias, na comunidade Riacho Doce, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

A polícia foi acionada para atender a ocorrência e ao chegar no local encontrou o corpo do homem jogado no chão. Ao lado da vítima foi encontrado pedras e um pedaço de madeira.

Não há informações da motivação e da autoria do crime.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.