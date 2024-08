VÍDEO: homem é preso por estupro de adolescente com necessidades especiais intelectuais no AM

O caso ocorreu no dia 8 de julho deste ano, no município de Careiro

Um homem de 28 anos foi preso suspeito de estuprar uma adolescente de 12 anos portadora de necessidades especiais intelectuais. O crime ocorreu no dia 8 de julho deste ano, no município de Careiro, interior do Amazonas.

As investigações iniciaram após a equipe policial receber uma denúncia anônima e informações da Defensoria Pública sobre vídeos de um circuito de câmeras de segurança, que registraram o homem seguindo a vítima até os fundos de uma residência vazia, onde ele praticou o delito.

A Polícia Civil deve divulgar mais informações sobre o caso nesta segunda-feira (19).