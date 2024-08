IMAGENS FORTES: jovens caem da sacada de vidro de shopping

O caso ocorreu na capital do estado de San Luis Potosí, no México

Um grupo de jovens caiu de uma sacada de vidro de um shopping, resultando na morte de duas pessoas e ferimentos em outras dez. O acidente ocorreu no dia 7 de junho deste ano, mas as imagens capturadas pelas câmeras de segurança viralizaram neste domingo (18).

Segundo as agências internacionais, os adolescentes estavam em um bar localizado em uma torre de um shopping na capital do estado de San Luis Potosí, no México.

O jornal mexicano El Universal informou que uma grade de vidro cedeu e o grupo caiu de uma altura de aproximadamente 12 metros. Duas pessoas morreram no local e cinco dos feridos foram levados a hospitais da região em estado grave.

Testemunhas relataram que o local estava lotado, e muitos jovens se amontoaram contra as grades de vidro que cercam os corredores da torre, levando ao colapso de uma seção das grades.

As autoridades locais estão investigando o incidente para identificar as causas exatas e as responsabilidades envolvidas.