Homem é preso com cerca de 13 quilos de maconha dentro de mala no Amazonas

Em depoimento, o indivíduo disse que estava fazendo o transporte do material ilícito para quitar uma dívida no valor de R$ 25 mil

Um homem idenficado como André Oliveira, de 36 anos, foi preso neste sábado (17), com 13 quilos de maconha do tipo skunk. A prisão ocorreu no Porto do município de Maraã, interior do Amazonas.

Conforme o delegado Rodrigo Beraldo, da 60ª DIP, a equipe policial recebeu uma denúncia anônima informando que o homem estaria transportando os entorpecentes dentro de uma mala. O indivíduo saiu de Japurá em uma lancha e o seu destino final seria o município de Tefé, onde a droga seria comercializada.

“Nos deslocamos ao Porto e, durante fiscalização, encontramos aproximadamente 13 quilos de maconha do tipo skunk dentro da bagagem do homem. Em depoimento, ele disse que estava fazendo o transporte do material ilícito para quitar uma dívida no valor de R$ 25 mil”, disse o delegado.

Segundo o delegado, as investigações irão continuar para apurar a origem da droga e quem iria recebê-la em Tefé.

Procedimentos

André Oliveira Sales responderá por tráfico de drogas e ficará a disposição da Justiça.