VÍDEO: mulher invade academia e agride suposta amante do marido

No sábado (17), uma mulher não identificada causou um tumulto em uma academia na Avenida Campos Sales, no Centro de Porto Velho, Rondônia, ao confrontar a suposta amante de seu marido. As agressões sofridas pela aluna teriam ocorrido após a descoberta de uma traição.

De acordo com a vítima, a agressora era sua amiga e havia se envolvido com um advogado casado. A confusão começou quando a agressora suspeitou que a vítima havia compartilhado detalhes íntimos de sua vida com o advogado.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a agressora puxando o cabelo da aluna durante a briga, enquanto outros frequentadores da academia tentam intervir.

Segundo o site Lente Nervosa, este não foi o primeiro conflito relacionado ao caso; em 2023, a agressora já havia brigado com a esposa do advogado na rua, levando o homem a contratar um detetive para investigar a amante.

*Com informações Metropoles