MP Eleitoral pede suspensão do registro da candidatura de Pablo Marçal

Ação ocorre após representação do MDB que acusa Pablo Marçal, candidato à Prefeitura de SP, de abuso de poder econômico

O Ministério Público Eleitoral pediu a suspensão do registro da candidatura à Prefeitura de São Paulo de Pablo Marçal, do PRTB.

A ação do órgão pede ainda para que sejam investigadas práticas que podem se enquadrar como abuso de poder econômico.

O pedido do MP Eleitoral veio depois de uma representação feita pelo MDB, a partir de reportagens veiculadas na imprensa, que acusava o empresário de cooptar colaboradores “para disseminação de seus conteúdos em redes sociais e serviços de streaming que, com os olhos voltados para as eleições, se reveste de caráter ilícito e abusivo”.

De acordo com o promotor eleitoral Fabiano Augusto Petean, a pré-campanha de Marçal ainda estimulava seus eleitores a engajarem pelas redes sociais postagens a seu favor em troca da promessa de pagamentos.

“Ao estimular o eleitorado a propagar as mensagens eleitorais pela internet, o candidato, sem declarar a forma de pagamento e computar os fatos financeiramente em prestação de contas ou documentações transparentes e hábeis à demonstração da lisura de contas, aponta para uma quantidade financeira não declarada, não documentada e sem condições de relacionamento dos limites econômicos utilizados para o ‘fomento eleitoral’ de tais comportamentos, desequilibrando o pleito eleitoral”, diz o promotor.

*Com informações do Metropoles