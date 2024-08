Amazonas reduz casos de febre Oropouche e intensifica prevenção

O Amazonas apresenta redução de casos de Febre do Oropouche desde o fim do mês de maio, seguida de estabilidade de casos da doença, saindo de cinco casos registrados para nenhum caso na primeira semana de agosto. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) segue fortalecendo a prevenção contra a doença.

Instituição vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), a FVS-RCP destaca para a adoção de medidas de prevenção como estratégia para o enfrentamento à Febre do Oropouche, junto às Secretarias Municipais de Saúde de forma integrada à ação da população.

De janeiro a 25 de julho de 2024, o Amazonas registrou 3.177 casos de Febre do Oropouche, por meio de critério laboratorial. Os dados da doença são divulgados mensalmente pela FVS-RCP, via informe epidemiológico. Desde janeiro deste ano, a FVS-RCP intensifica o enfrentamento à doença por meio de alertas epidemiológicos, notas técnicas destinadas a profissionais de saúde e campanhas de educação em saúde para fortalecer a prevenção.

“O enfrentamento da febre do Oropouche no Amazonas tem sido realizado de forma integrada. A ocorrência da doença na região amazônica segue sendo estudada por pesquisadores de todo o país. Enquanto isso, fomos destaques, em março e junho, no monitoramento em cenário nacional voltado para estratégias de vigilância e controle em todo o estado”, destaca a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim.

Em resposta ao aumento dos casos e à necessidade de reforço na vigilância, o Governo do Amazonas, em parceria com a FVS-RCP, entregou, ainda em março, 20 veículos e 125 pulverizadores para apoiar o enfrentamento da febre do Oropouche e outras arboviroses, como dengue e malária, em municípios do interior do estado.

Oropouche e prevenção

O Oropouche é uma doença causada por um arbovírus (vírus transmitido por artrópodes) do gênero Orthobunyavirus, da família Peribunyaviridae. A transmissão do Oropouche é feita principalmente pelo inseto conhecido como Culicoides paraensis (maruim). Depois de picar uma pessoa ou animal infectado, o vírus permanece no inseto por alguns dias. Quando o inseto pica uma pessoa saudável, pode transmitir o vírus.

Os sintomas são parecidos com os da dengue: dor de cabeça intensa, dor muscular, náusea e diarreia. Alguns pacientes apresentam irritação na pele espalhada pelo corpo. Devido à similaridade com outras arboviroses, principalmente dengue e chikungunya, o diagnóstico laboratorial é fundamental para o diagnóstico em conjunto com critérios clínico-epidemiológicos.

Não existe tratamento específico e os pacientes devem permanecer em repouso, com tratamento sintomático e acompanhamento médico. Em casos de sintomas suspeitos, a recomendação é procurar ajuda médica e informar sobre a exposição potencial à doença.

Para prevenção, a recomendação inclui evitar o contato com áreas de ocorrência e/ou minimizar a exposição às picadas dos vetores; usar roupas que cubram a maior parte do corpo; manter a limpeza de terrenos e de locais de criação de animais; recolhimento de folhas e frutos que caem no solo; e uso de telas de malha fina em portas e janelas.