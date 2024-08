Mica Galvão conquista título do ADCC e atinge feito histórico no mundo da luta

O manauara Mica Galvão, de 20 anos, foi campeão do ADCC 2024, na categoria até 77kg, no domingo (18), em Las Vegas (EUA), na T-Mobile Arena. A medalha de ouro alçou o lutador a um patamar histórico em relação às conquistas na modalidade. Mica Galvão é o segundo jiu-jiteiro na história a garantir o Super Grand Slam e o título do ADCC, a maior competição de grappling do mundo, na mesma temporada.

A conquista do Super Grand Slam acontece quando o atleta vence os títulos dos quatro principais eventos da IBJJF (Mundial, Brasileiro, Pan e Europeu). Apenas Rubens Charles Cobrinha tinha conseguido o quarteto, além do ADCC, no mesmo ano.

“O que me motivou foram as pessoas que estavam perto de mim. O título, bacana para caramba. ADCC, Super Grand Slam… Mas o que conta para mim são essas pessoas que estavam perto de mim, comigo nas trincheiras. […] Só quero ser um exemplo para todo mundo que me acompanha, para todo mundo que me assiste. Sei o quanto erro, sou humano também”, disse Mica Galvão para o Jiu-Jitsu in Frames após o título.

Medalha de ouro

Para chegar à final do ADCC até 77kg, Mica Galvão precisou derrotar o estadunidense PJ Barch, por decisão dos árbitros, nas semifinais. Na super decisão, encarou o amigo Vagner Rocha e o finalizou por mata-leão.

Logo no começo do embate, Vagner Rocha derrubou Mica Galvão. Como não valiam pontos ainda, o veterano ficou pressionando, mas logo o manauara inverteu e passou a buscar os ataques. Após um período de estudo, quando rompeu a barreira dos dez minutos, a luta acelerou. Mica foi para as costas do adversário e abriu 3 a 0 no placar. O filho de Melqui Galvão chegou a encaixar dois estrangulamentos pelas costas, mas Rocha, bravamente, resistiu. O atleta da Fight Sports ainda conquistou uma queda para diminuir a diferença para 3 a 2.

Já nos três minutos finais, Vagner foi para o tudo ou nada, em busca da virada. No entanto, Mica estava atento para defender, aplicou uma queda, pegou as costas e passou o gancho para colocar 6 a 2 nos pontos. Restando apenas 55 segundo para o fim, Galvão encaixou o mata-leão para finalizar e confirmar a primeira medalha de ouro no ADCC na divisão até 77kg, após a prata em 2022.

“Foi uma performance bacana. Foi um dia muito emotivo para mim, ter tantas pessoas que eu amo por perto e por estar fazendo a final com uma pessoa que acho muito querida, que é o Vagner. Treinei com ele na Fight Sports e é um dos caras com um dos maiores corações que eu já vi. Brigador, mas um cara nota 10”, detalhou Mica.

*Com informações de Tatame