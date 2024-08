Recém-nascido é resgatado supostamente vítima tráfico humano em Manaus

Nesta terça-feira (20), a Operação Salvaguarda resultou no resgate de um bebê de 20 dias, supostamente vítima de tráfico de pessoas, em Manaus.

Durante a operação, foram cumpridos cinco mandados – três de busca e apreensão e dois de prisão temporária – que levaram à prisão de duas irmãs, de 22 e 24 anos, suspeitas de envolvimento no esquema criminoso.

A investigação, iniciada há cerca de 10 dias, revelou que a mãe biológica da criança entregou o bebê às suspeitas para quitar uma dívida com o tráfico de drogas.

As ações foram realizadas pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core-AM).

Mais detalhes serão divulgados em coletiva de imprensa ainda nesta terça-feira.