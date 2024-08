VÍDEO: ribeirinho salva boto no meio da seca do Rio Madeira

Em um gesto de coragem e solidariedade, um ribeirinho conseguiu resgatar um boto em perigo devido à grave seca que afeta o Rio Madeira.

A redução no nível das águas, causada pela prolongada estiagem, tem prejudicado tanto os moradores quanto os animais que vivem na região.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o ribeirinho retirando o boto de uma área de água rasa e devolvendo-o ao rio. O homem agiu rapidamente para garantir a segurança do animal.

Em julho, o Rio Madeira registrou níveis historicamente baixos para o período, com a água atingindo 2,45 metros no final do mês, o menor nível já registrado em julho desde que o monitoramento começou pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB), há 57 anos.