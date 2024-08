Ipem reprova duas marcas de ração para cães e gatos em Manaus

Durante a operação “Grandes Massas”, realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM) de 1º a 15 de agosto, duas marcas de ração para cães e gatos foram reprovadas no comércio de Manaus. Além disso, irregularidades foram encontradas em marcas de calcário e terra compostada. As fabricantes foram notificadas e terão dez dias para apresentar defesa, podendo enfrentar multas de até R$ 1,5 milhão.

A operação especial foi coordenada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) em todo país.

Conforme dados divulgados pelo Ipem-AM nesta terça-feira (20/8), 16 estabelecimentos que armazenam e vendem rações e suplementos minerais, em Manaus, foram fiscalizados; 268 amostras de 12 marcas de ração animal, milho (consumo animal), calcário, terra compostada e cimento coletadas para ensaio; e quatro fabricantes e um estabelecimento notificados.

Ao todo, três marcas, sendo duas de ração e uma de terra compostada, foram reprovadas por apresentar ‘erro formal’, com irregularidades na grafia e simbologia obrigatórias na embalagem, de acordo com as normas do Inmetro.

Em relação ao milho para consumo animal, a amostra coletada foi reprovada por não possuir informações obrigatórias na embalagem, incluindo, a origem e o peso do produto. Neste caso, o estabelecimento foi notificado e terá um prazo de dez dias para apresentar a nota fiscal do material com o nome do fabricante.

Uma marca de calcário foi reprovada durante ensaio no laboratório do Ipem-AM. O produto, de acordo com o resultado dos testes, apresentou peso divergente, para menos, do indicado na embalagem.

Para o diretor-presidente do Ipem-AM, Renato Marinho, esse tipo de ação é de suma importância porque atua diretamente na proteção dos direitos dos consumidores, assegurando que os produtos estejam em conformidade com as normas e regulamentos estabelecidos pelo Inmetro.

“A operação foi realizada com o intuito de garantir que os produtos vendidos nesses estabelecimentos estejam com a pesagem correta para o consumidor final. Assegurando que o cidadão irá pagar pelo que será consumido, de forma correta, transparente e conforme as leis em vigência”, ressaltou Renato Marinho.

O gestor informou, ainda, que os cinco estabelecimentos notificados terão um prazo de dez dias para apresentar defesa junto ao instituto, podendo ser penalizadas com multas que variam de R$ 1 mil a R$ 1,5 milhão.

Ouvidoria

Os consumidores que desconfiarem de possíveis irregularidades ou desejarem tirar dúvidas podem entrar em contato com a Ouvidoria do Ipem-AM no número 0800 092 2020, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, ou pelo site: https://ipem.am.gov.br/ouvidoria/, e pelas redes sociais do órgão: Instagram – @ipem.amoficial; Facebook – Ipem Amazonas e Twitter – @ipemamoficial.

Balanço: Operação Grandes Massas