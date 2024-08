Estiagem 2024: Defesa Civil alerta para nível crítico do Rio Negro

O painel de monitoramento hidrometeorológico da Defesa Civil do Amazonas apontou que o Rio Negro está em um nível crítico no processo de vazante, com a cota de 22,56 metros, nesta terça-feira (20).

Essa medida é cerca de 20 centímetros menor do que a registrado na segunda-feira (19), onde o rio estava no nível de 22,76 metros. Há um ano atrás, o Rio Negro marcava 25,16 metros. A diferença entre 2023 e 2024 é de 2,6 metros.

Foto: Divulgação

Segundo os dados da Defesa Civil, na sexta-feira (16), cerca 20 municípios estavam em situação de emergência por conta da estiagem, afetando 111 mil pessoas, ou cerca de 27 mil famílias. O Governo do Amazonas, por meio do Comitê Intersetorial de Enfrentamento à Situação de Emergência Ambiental, divulgou as informações pela primeira vez no boletins com informações atualizadas.

O número de pessoas e famílias afetadas pela estiagem no estado é dinâmico e baseia-se nas informações disponibilizadas pelos municípios que alimentam o S2iD – Sistema Integrado de Informações sobre Desastres da Defesa Civil.

No âmbito da assistência humanitária, 226 toneladas de alimentos foram distribuídas, correspondendo a 10.800 cestas básicas enviadas para as regiões mais afetadas. O governo também já instalou 24 purificadores de água, sendo 10 deles direcionados para a calha do Alto Solimões, além de enviar 100 caixas d’água para melhorar o acesso à água potável.

Até o momento, foram enviadas, aproximadamente, 200 toneladas de medicamentos e insumos para os municípios das calhas do Madeira, Juruá, Purus e Alto Solimões.

O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) já realizou 290 embargos, totalizando 16.196,1009 hectares de áreas embargadas. Foram aplicadas multas no valor de R$ 80,7 mil com 270 autos de infração e 25 termos de apreensão lavrados, além de 150 prisões e detenções realizadas.

Essas iniciativas fazem parte da Operação Estiagem 2024, a partir do Comitê instituído pelo governador Wilson Lima, no dia 5 de julho.