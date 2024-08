Corpo é encontrado boiando em igarapé de Manaus

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado boiando dentro do igarapé do São Raimundo, localizado na rua Osvaldo Cruz, bairro Glória, Zona oeste de Manaus, na tarde desta terça-feira (20).

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada após moradores encontrarem o corpo no local. A vítima utilizava uma camisa roxa e ainda não foi possível identificar a motivação, assim como a causa da morte.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM) esteve no local para fazer a retirada do corpo. A equipe de perícia e o Instituto Médico Legal (IML) também foram acionados para atender a ocorrência. O caso é investigado pela Polícia Civil do Amazonas.