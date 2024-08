Casal é preso após invadir casa, roubar e extorquir família no AM

O casal Edilane Cristina do Carmo Moura, de 25 anos, e João Vitor Souza da Silva, de 23, foram presos, nesta terça-feira (20), por invadirem uma casa e roubarem diversos pertences das vítimas, em Iranduba, interior do Amazonas. Os crimes foram cometidos na madrugada do dia 4 de abril deste ano, por volta das 4h.

De acordo com o delegado Raul Augusto Neto, titular da 31ª DIP, na ocasião do crime, os autores invadiram a residência, amarraram e trancaram as vítimas no banheiro.

“Eles levaram joias, roupas, aparelhos celulares, uma motocicleta e outros pertences pessoais. Além disso, obrigaram as vítimas a realizarem transferências bancárias via Pix, que totalizaram cerca de R$ 7 mil”, informou o delegado.

Segundo a autoridade policial, ambos são naturais do município de Rio Preto da Eva e teriam ido a Iranduba apenas para praticar crimes, incluindo tráfico de drogas e roubos em estabelecimentos comerciais.

O casal foi localizado e preso no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus.

Edilane Cristina do Carmo Moura e João Vitor Souza da Silva responderão por roubo qualificado, extorsão e associação criminosa. Ambos serão encaminhados a audiência e ficarão à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria