Operação combate o crime organizado no Norte e Nordeste

No início da manhã desta terça-feira (20), os Ministérios Públicos do Amazonas, Maranhão e Piauí, por meio de seus respectivos Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaecos), deflagraram a operação “Fragmentado”, uma ação integrada que contou com a participação ativa das polícias Civil e Militar dos estados.

A operação teve como objetivo central desarticular uma organização criminosa envolvida em tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e comércio ilegal de armas de fogo.

Abrangendo os estados do Norte e Nordeste, a ação cumpriu 29 mandados, dos quais 15 eram de busca e apreensão e 14 de prisão, visando desmantelar a rede criminosa que operava nessas unidades da federação.

Em Manaus, a ação foi coordenada pelo GAECO/ MPAM em colaboração com DENARC e CORE da Polícia Civil do Estado do Amazonas. O nome “Fragmentado” foi escolhido em referência ao fato de que o principal alvo da investigação utilizava múltiplas identidades falsas para enganar a Justiça e os demais envolvidos no esquema.

A investigação começou em março de 2024, após a prisão de um dos suspeitos por porte ilegal de arma de fogo, durante uma blitz em Teresina (PI), e revelou a existência de um grupo criminoso associado à compra e venda de drogas e armas de fogo.

Foi constatado que os entorpecentes eram enviados de Manaus para Teresina, utilizando barcos e ônibus como meios de transporte. Uma vez no Piauí, a droga era distribuída para outros traficantes, principalmente na capital.

A iniciativa também revelou uma movimentação financeira significativa, com quase R$ 800 mil circulando nas contas de um dos investigados nos últimos dois anos. Esse suspeito contava com o auxílio de uma dupla presa em Manaus na manhã desta terça-feira (20).

A operação “Fragmentado”, segundo os integrantes do Gaeco, representa um duro golpe contra o crime organizado e demonstra a sintonia entre os Gaecos e órgãos de segurança pública no combate ao tráfico e à lavagem de dinheiro.