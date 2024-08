Alper Seguros expande operações e inaugura primeira filial na Região Norte

A Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A., fundada em 2010 e especializada em gestão de seguros corporativos, benefícios, seguros massificados, seguro auto e de transportes, inaugurou, na terça-feira (13), a primeira filial da companhia na Região Norte.

A escolha de Manaus como sede para essa filial é estratégica e visa expandir a operação da Alper em uma região com grande potencial de crescimento no segmento, refletindo, ainda, a viabilidade econômica, considerando que a cidade abriga cerca de 500 empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM), responsáveis por um faturamento superior a R$ 97 bilhões apenas no primeiro semestre deste ano.

Além de Manaus, a nova filial também atenderá outros estados do Norte, como Roraima, Pará, Acre e Rondônia, ampliando significativamente o alcance da corretora.

Alexandre Boccia, vice-presidente de Filiais e Massificados da Alper Seguros, destaca a importância da expansão para a Região Norte e como isso se alinha à estratégia de crescimento da empresa.

“A abertura da filial em Manaus é um passo fundamental em nossa estratégia de expansão orgânica. Após um estudo detalhado do mercado, identificamos Manaus como uma praça estratégica para receber uma filial própria. Isso nos permitirá atender, de forma cada vez mais eficaz, nossos atuais e futuros clientes da região”, comenta Boccia.

A filial inicia suas operações com uma equipe de quatro colaboradores, sendo três baseados em Manaus e um gerente comercial localizado em Belém.

A infraestrutura da unidade foi cuidadosamente planejada para atender às necessidades específicas do mercado local, que apresenta demandas únicas devido à sua localização geográfica e características econômicas.

Boccia ressaltou que a expansão das operações em Manaus seguirá o ritmo do crescimento natural do negócio, com a empresa pronta para realizar novos investimentos conforme necessário.

Além disso, a Alper Seguros está apta a atender uma ampla gama de demandas de seguros na Região Norte, incluindo áreas como saúde, transportes, seguros patrimoniais e outros segmentos especializados, como agronegócio, setor aeronáutico e embarcações.

“Nossos colaboradores na Filial Norte possuem vasta experiência no setor de seguros e estão prontos para atender às necessidades do mercado local, oferecendo atendimento presencial de qualidade”, acrescenta o executivo.

Boccia revela, ainda, que a empresa pretende ampliar sua presença em todo o território nacional, tanto por meio da aquisição de outras corretoras quanto pela abertura de novas filiais orgânicas. “Esse processo seguirá adiante, e em breve anunciaremos novas inaugurações, sendo a próxima na Região Centro-Oeste”, afirma.

A decisão de expandir para o Norte do Brasil reflete a confiança da Alper no potencial econômico da região e seu desejo de contribuir para o desenvolvimento local, ao mesmo tempo em que fortalece sua presença no competitivo mercado de seguros brasileiro. “A filial de Manaus inaugura uma nova fase de crescimento para a Alper, que continuará investindo em inovação, qualidade de atendimento e expansão territorial nos próximos anos”, conclui Boccia.

Com atuação em diversos segmentos, a companhia é pautada pela inovação e tecnologia, buscando otimização e transparência nos processos por meio do trabalho consultivo de mais de mil especialistas distribuídos em 22 escritórios em todo país. No total, a Alper Seguros já soma 19 empresas do setor sob a atual gestão.

Esses são tempos positivos para a companhia, cujo controle foi adquirido pela gestora de private equity Warburg Pincus, em novembro do ano passado, via uma Oferta Pública de Aquisição (OPA).

Em 2023, a Alper registrou uma receita líquida de R$ 319 milhões, representando um crescimento de 31,3% em comparação ao ano anterior. Pelo visto, esse número deve crescer bastante nos próximos anos.

Lojas Renner reforça ações de sustentabilidade ao integrar Maduu à sua plataforma digital

Há mais de uma década, a Lojas Renner vem demonstrando seu compromisso com a sustentabilidade. Desde a criação da área dedicada a práticas sustentáveis, a varejista implementa ações e iniciativas para promover uma moda mais responsável e alinhada com as demandas ambientais.

A empresa, líder no varejo de moda omnichannel no Brasil, agora dá mais um passo significativo nessa jornada ao integrar a Maduu, uma marca paulistana de bolsas sustentáveis, à sua plataforma digital.

Essa parceria não apenas ressalta o valor da Maduu no mercado de moda sustentável, mas também oferece à marca uma oportunidade robusta de ampliação de alcance e crescimento.

Com a entrada na plataforma da varejista, a Maduu passa a ter acesso a uma base de clientes em escala nacional, promovendo suas bolsas produzidas de maneira consciente e alinhadas aos princípios de economia circular e uso de materiais ecológicos. Um ótimo exemplo de parceria fundamentada em ações sustentáveis.

China desenvolve areia artificial para transformar a indústria da construção e reduzir o impacto ambiental

A China não está pra brincadeira! Reconhecida por seu acelerado crescimento urbano e avanço econômico, a nação asiática está no centro de uma revolução no setor da construção civil ao desenvolver uma alternativa inovadora: a criação de areia artificial, uma medida que surge como uma possível solução para a crescente crise mundial de recursos.

A criação, provavelmente, terá um gigantesco impacto global, já que a areia é o segundo recurso mais consumido no planeta, perdendo apenas para a água. Com o crescimento exponencial de obras e o possível esgotamento da areia natural que é extraída de rios, praias e leitos marinhos, a inovação se mostra uma excelente alternativa para reduzir o impacto ambiental.

RÁPIDAS & BOAS

O Governo do Estado do Amapá, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá (FAPEAP), lançou o primeiro edital do programa ‘Afrocientista do Amapá’, que investirá cerca de R$ 500 mil no desenvolvimento de pesquisas científicas por pesquisadores e estudantes negros.

O programa oferecerá bolsas de iniciação para 35 pesquisadores, com título de mestre ou doutor, e 35 estudantes matriculados em cursos de graduação do ensino superior que residam no estado. As inscrições vão até terça-feira (20/8), e o edital está disponível pelo link (https://encurtador.com.br/cqzdZ).

*******************************************

Na quarta-feira (21/8), das 14h às 16h, na Universidade Nilton Lins, ocorrerá a oficina ‘Inova Up – Oficina de Design Thinking’, ministrada por Fabíola Almeida, COO e cofundadora da Descod.Tech. O evento é gratuito, e as inscrições estão disponíveis pelo link (https://encurtador.com.br/HUqLw).

*******************************************

A Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) está com processo seletivo especial aberto para os cursos oferecidos pelo sistema Universidade Aberta do Brasil até quinta-feira (22/8). Ao todo, são ofertadas 800 vagas para os cursos de bacharelado em Sistemas de Informação e licenciatura em Ciências Biológicas. As inscrições estão disponíveis pelo endereço eletrônico (https://encurtador.com.br/COPI7).

*******************************************

A KPMG está com as inscrições abertas para 150 vagas no cargo de trainee. Podem se candidatar recém-formados dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Economia e Tecnologia. As oportunidades são para atuação na área de auditoria nas 23 cidades onde a empresa tem escritório, incluindo Manaus. As inscrições vão até sexta-feira (23/8) e podem ser feitas pelo link (https://encurtador.com.br/wBnXw).

*******************************************

A Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas (ECP/TCE-AM) está com inscrições abertas para o concurso ‘Soluções Sustentáveis na Amazônia’, destinado a alunos de escolas públicas de Ensino Fundamental II da Secretaria de Estado da Educação (Seduc). As inscrições vão até sexta-feira (23/8) e podem ser feitas pelo link (em https://bit.ly/inscriçãoCSS).