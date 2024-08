Mulher morre após fazer procedimentos estéticos em clínica

Uma mulher identificada como Maria Leonice Passos de Melo, de 52 anos, morreu dentro de uma clínica estética no município de Marabá, no sudeste do Pará, na última sexta-feira (16). O óbito aconteceu após sessões de procedimentos cirúrgicos que teriam durado mais de 10 horas.

A cidade fica a cerca de 500 km da capital Belém.

De acordo com informações da PCPA, a mulher deu entrada em uma clínica estética para realização de três procedimentos estéticos: lipoaspiração, mamoplastia e abdominoplastia. A vítima teria apresentado algumas reações após o procedimento, e morreu poucas horas depois que deixou a mesa de cirurgia.

Em nota, a polícia informa que solicitou exames complementares para investigar as circunstâncias da morte. A instituição também afirmou que os profissionais da clínica, que não teve o nome revelado, também serão ouvidos para apurar a morte da mulher de 52 anos.

O exame de necropsia realizado pelo Instituto Médico Legal (IML), de Marabá(PA), deve embasar o laudo pericial e trazer as causas da morte em 30 dias.

Os profissionais envolvidos no procedimento já foram identificados pela polícia e são representados pelo mesmo advogado. Entre eles está o cirurgião Antônio Márcio, responsável pelos procedimentos, que atende na clínica de estética e atua na cidade desde 2005, de acordo com a defesa. O médico já foi professor do curso de medicina da Universidade do Estado do Pará (UEPA). A defesa reforça que está trabalhando com as autoridades, prestando todos os esclarecimentos.

O Conselho Regional de Medicina do Pará também foi procurado e emitiu uma nota sobre o ocorrido. Veja na íntegra.

A Assessoria de Comunicação do Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará informa que, em relação ao ocorrido em Marabá, após o conselho ter tomado conhecimento dos fatos irá realizar a devida apuração. O CRM-PA ressalta que, de acordo com o artigo 1º do Código de Processo Ético-Profissional, os procedimentos que tramitam nos Regionais são sigilosos.

A CNN procurou familiares da vítima, que optaram por não se manifestar até o momento.

*Com informações da CNN Brasil