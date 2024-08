Inscrições para projeto que capacita jovens haitianos em Manaus são prorrogadas

A Organização da Sociedade Civil (OSC) Hermanitos estendeu até o próximo domingo, dia 25 de agosto, o prazo de inscrição para a primeira edição do projeto “Jèn an Aksyon”, em Manaus.

Destinado a adolescentes e jovens haitianos, migrantes e refugiados, o projeto oferece uma formação para quem busca o primeiro emprego como Menor ou Jovem Aprendiz.

As inscrições estão sendo realizadas no link: https://abrir.link/ynmIR. Para participar, os interessados devem ser haitianos, ter entre 14 e 22 anos, e estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio.

Ao longo de 182 horas, os participantes terão acesso a uma jornada de desenvolvimento profissional completa, com cursos, oficinas e palestras ministradas em português e creole (língua natural do Haiti).

O conteúdo abrange temas como informática, educação financeira, habilidades socioemocionais e orientação vocacional. Além disso, todos os participantes receberão lanche e vale-transporte durante todo o período do projeto (agosto, setembro e outubro).

Túlio Duarte, presidente do Hermanitos, ressalta a importância da iniciativa. “Acreditamos que todos têm o potencial para conquistar seu espaço no mercado de trabalho. Nosso projeto oferece as ferramentas e o apoio necessários para que esses jovens possam construir um futuro promissor”.

Em Manaus, o “Jèn an Aksyon” é uma parceria entre a OSC Hermanitos e a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR).

Para mais informações ou dúvidas, entre em contato pelo WhatsApp: (92) 99355-2094.

Sobre o Hermanitos

A OSC Hermanitos tem como principal objetivo promover iniciativas de acolhimento, atividades culturais, empreendedorismo e a melhoria da qualidade de vida de pessoas refugiadas e migrantes, no Amazonas e em Roraima, por meio da inserção no mercado local de trabalho, apoio ao empreendedorismo e a promoção da dignidade. Saiba mais sobre a instituição, como apoiar e seus projetos no site: www.hermanitos.org.br.

