Nova edição do Sabor&Brasa Ponta Negra promete experiência gastronômica em Manaus

A 2ª edição do evento gastronômico Sabor&Brasa Ponta Negra promete oferecer mais que uma feira gastronômica, uma experiência sensorial, em Manaus.

O evento ocorre nos dias 31 e 1/9, das 17h às 23h, no estacionamento externo L1 do Shopping Ponta Negra, na Zona Oeste da capital amazonense.



O cardápio, assinado pelos mais prestigiados churrasqueiros e assadores de Manaus, é de encher os olhos, também, dos apreciadores da boa gastronomia.

Dos cortes especiais e carnes premium a receitas tradicionais – como o leitão assado com feijão tropeiro – e outras com o DNA amazônico – como o brochete de pirarucu defumado –, passando pelos espetinhos, hambúrgueres e, claro, sobremesas divinas, tem opções para todos os gostos. Isso sem falar nas cervejas artesanais e drinks diversos. Tudo aprovado pela curadoria da Rota dos Chefs.

Além de dez estações gastronômicas, o evento contará com espaço kids e um lounge para toda a família se divertir, com jogos de tabuleiro, sinucas e pebolim. E tudo isso acompanhado, claro, de boa música, afinal, é uma experiência sensorial.



A programação de shows musicais começa no sábado, às 17h30, com Eraldo Bandeira. A partir das 20h30, quem assume o palco é o cantor Mikael Lucas. No domingo a animação fica por conta da banda Os Dry Martinis, às 17h30, e do cantor Arley Souza, que se apresenta a partir das 20h30. Vale lembrar que o acesso ao evento é gratuito.

Priscila Furtado, gerente de Marketing do Shopping Ponta Negra, destaca a diversidade de opções e atrações, e reforça o convite ao público.

“É uma oportunidade de reunir a família e os amigos para se divertir e apreciar bons momentos em um ambiente tranquilo e seguro, com música boa, muitas diversões, entrada gratuita e o melhor: o melhor da gastronomia assinada pelos maiores assadores da cidade”, disse.

Pobre Juan

Para quem é amante do bom churrasco, o cardápio elaborado para a segunda edição do evento tem muitas opções.

A começar pela estrela do cardápio do Pobre Juan, que comemora em agosto 20 anos de história: o Bife del Assador, um bife Ancho fatiado, acompanhado de farofa Pobre Juan e molho chimichurri.

A assinatura Pobre Juan, um dos mais conceituados restaurantes especializados em carnes no país, cuja inspiração vem das típicas casas parrilleras argentinas, também está presente nas tradicionais empanadas de carne argentinas com tempero portenho, além do “linguipan”, um pão especial com linguiça suína, maionese temperada e molho chimichurri.

Já na estação de Eduardo Avelino um dos destaques é a maminha angus na Parrilha com arroz, farofa e vinagrete de abacaxi da estação. Lá também é possível provar o steak de picanha na Parrilla com arroz caipira no disco de arado.

No box do Tio Metal, os destaques são o Ribs Churras, uma costela suína defumada, e o Pork Belly Burnt Ends, que é a barriga suína defumada – ambos acompanhados de molho barbecue, Coleslaw e farofa. Mas há outras opções, como o taco de pernil defumado e a linguiça toscana defumada.

A tradição é o forte do Chef Mário Santos, que vai levar para o Sabor & Brasa Ponta Negra uma costela de chão com purê de macaxeira e vinagrete e leitão assado com feijão tropeiro (que também pode ser pedido à parte, para quem gosta desta iguaria).

Na estação de Isis Reichl, a especialidade é a linguicinha: tem a de costela Angus e, também, a caracol apimentada. Além do criativo “Churras Dog”, que promete agradar os amantes de churrasco e de sanduíches.

Para quem gosta de um espetinho, a pedida pode ser o espeto de língua e o espeto de alcatra ao molho de alho do Chef Rony Maia, que acompanha arroz, farofa e vinagrete.

O chef também assina uma alcatra de sol com baião, farofa e vinagrete e um sanduíche de coração de frango com queijo cremoso no pão de alho pra ninguém botar defeito.

Claro que não poderiam faltar receitas com um toque amazônico. E ele ficou por conta do chef Paulo Fortunato, que traz em seu cardápio a brochete de pirarucu defumado com cuscuz de uarini com vinagrete de banana levemente apimentado, brochete de camarão com purê de abóbora com queijo coalho, porco grelhado no tucupi, que vem acompanhado de arroz branco e farofa uarini apimentada, e uma batata doce grelhada com creme de gongonzola e geleia de cupuaçu apimentada.

E os amantes dos hambúrgueres também têm vez no Sabor&Brasa Ponta Negra. Na estação de Edcarlos Coelho, as opções são o Cheese Burguer, que leva burger Angus, queijo mussarela e maionese de ervas no pão brioche, e o Sinatra Burguer, com Burger Angus, queijo cheddar cremoso, crispy de bacon e cebola caramelizada no Jack Daniels, também no pão brioche.

A sobremesa também está garantida com a fatia de bolo Devils Cake, a torta de banana e o waffle de Nutella com morangos do Chef Thiago Castro, e o bolo Prestígio e as sobremesas geladas de cupuaçu e Red Veltet de Patrícia Torres, que ainda tem uma torta de limão gelada no cardápio.

O cardápio de cada chef, com os preços, pode ser consultado no site www.shoppingpontanegra.com.br, então não perde tempo, pois os preços estão bem convidativos.

