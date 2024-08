Militar do Exército morre após moto derrapar em avenida de Manaus; VÍDEO

O caso ocorreu avenida do Turismo, na estrada do ‘Rapídão’, Zona Oeste de Manaus

Um militar do Exército, Matheus Souza da Silva, morreu nesta quarta-feira (21) em um acidente de trânsito que envolveu dois carros e a motocicleta que ele pilotava, na estrada do “Rapídão”, no Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

O garupa da motocicleta, identificado com Marcos Oliveira, também soldado do Exército, ficou ferido.

Testemunhas relataram que a motocicleta derrapou na pista e colidiu com o canteiro central da via, lançando os dois ocupantes ao chão. Matheus morreu no local, enquanto Marcos foi levado a um hospital.

Um carro modelo Mobi que parou para ajudar as vítimas foi atingido por outro veículo, modelo Siena.

O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para realizar a remoção do corpo.