Amazonas FC bate Ponte Preta e vence a segunda consecutiva na Série B

Com emoção até o último minuto, o Amazonas FC voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro e chegou a duas vitórias consecutivas na competição nacional. A equipe aurinegra derrotou a Ponte Preta-SP por 2 a 1, nesta terça-feira (20), em duelo válido pela 22° rodada da competição nacional. Luan Silva e Matheus Serafim marcaram os tentos da Onça-pintada, enquanto Igor Inocêncio fez o gol da equipe paulista.

Com este resultado, o Amazonas FC chegou a sua segunda vitória consecutiva na Série B e aos 30 pontos, figurando entre os dez primeiros colocados na tabela e ocupando a oitava colocação. Na próxima rodada, o Amazonas viaja até São Paulo para enfrentar o Santos, no sábado (24), às 15h (horário de Manaus) no estádio da Vila Belmiro, localizada no interior paulista.

Um gol em cada tempo

Atuando em seus domínios, a equipe comandada por Rafael Lacerda chegou ao ataque logo no primeiro lance, com Diego Torres finalizando de fora da área. O ímpeto ofensivo deu resultado aos sete minutos. Erick Varão avançou pelo lado direito e cruzou rasteiro para Luan Silva completar e marcar o primeiro gol do Amazonas no jogo.

No segundo tempo, a Onça voltou melhor e, aos dois minutos, Diego Torres lançou de “três dedos” para Matheus Serafim finalizar de pé esquerdo e ampliar o placar na Arena da Amazônia. Aos dez, a equipe campineira descontou após chute cruzado de Igor Inocêncio. Os visitantes pressionaram, mas a equipe aurinegra segurou o resultado – além de ter um gol anulado – e garantiu mais três pontos na Segundona.