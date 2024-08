VÍDEO: jogador Cueva é filmado agredindo ex-esposa dentro de elevador

O jogador peruano Christian Cueva foi flagrado agredindo sua ex-esposa, Pamela López, dentro do elevador de um prédio, conforme registrado pelas câmeras de segurança. Pamela denunciou o jogador por violência doméstica após sua participação no programa America Holy, no Peru, acompanhada de seu advogado.

Segundo a vítima, o incidente ocorreu na madrugada de 31 de janeiro para 1º de fevereiro deste ano. Pamela relatou que foi sufocada e enforcada pelo jogador, temendo pela própria vida.

Em resposta ao caso, Christian Cueva fez um pronunciamento em suas redes sociais na terça-feira (20). Ele admitiu as agressões, descrevendo sua conduta como injustificável, e afirmou que não se considera um abusador, mas reconhece a necessidade de assumir responsabilidade pelos seus atos. Cueva também apresentou um laudo médico que atesta depressão crônica desde dezembro do ano passado.

O jogador ofereceu seu histórico médico e se disponibilizou para perícias, afirmando que a situação é mais complexa do que aparenta e que, apesar dos problemas internos, não pretende se isentar de culpa.

Após a repercussão, o clube peruano Cienciano rescindiu seu contrato com Cueva, manifestando repúdio a qualquer forma de violência de gênero.

A polícia peruana está investigando o caso, e as imagens da agressão já foram entregues às autoridades. Christian Cueva, que teve uma passagem pelo São Paulo entre 2016 e 2018 e pelo Santos em 2019, também atua pela seleção peruana e participou da Copa América deste ano. Cueva e Pamela López estiveram juntos por 13 anos e têm três filhos.

*Com informações Metropoles