Morre jovem que viralizou ao dançar em cima de ônibus durante carnaval de SP

Jonathan Oliveira, de 23 anos, que viralizou após dançar em cima de um ônibus durante o Carnaval de São Paulo em 2017, morreu na terça-feira (20) em São Petersburgo, na Rússia.

De acordo com a imprensa local, o brasileiro teria se envolvido em uma briga com um rapaz russo enquanto os dois estavam em um iate. Durante o confronto, Jonathan caiu no mar, mas não sabia nadar.

O canal russo REN TV afirma que o menino se afogou. O site 78.ru, também local, acrescenta que o conflito aconteceu antes de os dois embarcarem, na costa da Ilha Krestovsky, no clube náutico Neva. Porém, o capitão concordou em levá-los. Os jovens voltaram a discutir enquanto estavam a bordo e ambos caíram, mas só o russo conseguiu se salvar.

A diretoria principal do Comitê de Investigação da Federação Russa para São Petersburgo já está analisando o caso. O menino que sobreviveu foi detido e está sob investigação de homicídio culposo.

Relembre o “meme”

Jonathan Oliveira tinha 16 anos quando viu seu rosto estampado na mídia. Ao som da música Break Free, da cantora Ariana Grande, ele foi flagrado ao dançar em cima de um ônibus no meio da cidade de São Paulo durante o Carnaval de 2017.

Após viralizar, o menino deu entrevista para o podcast Além do Meme, onde contou que precisou se esconder das autoridades.

“Chegou polícia, aí jogaram spray de pimenta e nós descemos, corremos da polícia. Trocamos de camiseta um do outro, porque eles poderiam saber as características um do outro, saímos correndo no meio do bloco e polícia atrás da gente”, lembrou.

Nesta mesma entrevista, o brasileiro contou que só descobriu no dia seguinte que havia viralizado, pois estava com o celular descarregado no momento.

“Cheguei em casa às 8h da manhã. Quando abro a porta, meu celular [estava] descarregado ainda, e minha mãe: ‘Você está doido? Eu deixo você sair de casa pra você subir em cima de ônibus?’, [questionou ela]. ‘Como você sabe?’ [ele rebateu]. ‘Você não viu seu celular não? Não viu a rede social? Todo mundo [está] comentando’, [disse a mãe].”

⏯️ Jovem que virou meme ao dançar em ônibus no Carnaval morre afogado na Rússia



Jonathan Oliveira, famoso por dançar em cima de um ônibus ao som de "Break Free" de Ariana Grande durante o Carnaval de 2017 no Rio de Janeiro, se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes…

*Com informações do Metrópoles