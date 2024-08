‘Manaus Circus Sonante’ apresenta Alaídenegão no Parque Rio Negro

O pôr do sol no Parque Rio Negro, na orla do São Raimundo, vai ser cenário para o show da banda Alaídenegão neste sábado (24), às 17h, na programação do “Manaus Circus Sonante”.

O projeto reúne artistas do cenário alternativo de diferentes gerações para circular na cidade com espetáculos musicais inspirados no universo circense.

A apresentação, com acesso gratuito, vai compor uma websérie documental, dividida em quatro episódios, numa parceria com a La Xunga Produções.

O “Manaus Circus Sonante”, contemplado no Edital de Fomento às Artes e Cultura 2023 – Lei Paulo Gustavo, tem o apoio do Governo do Amazonas, por meio do Conselho Estadual de Cultura e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, e do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura.

“É muito importante participar de projetos como esse, porque o mercado musical de Manaus ainda é muito precário e necessita de investimentos para ser mais sustentável”, afirma Rafael Ângelo, vocalista e guitarrista da Alaídenegão e um dos idealizadores do projeto.

Rafael Ângelo destaca que, além dos shows, a proposta tem entrevistas com artistas do cenário autoral e independente. Ele explica que a iniciativa faz uma alusão ao circo como espetáculo, sempre em movimento, e também é uma forma de demonstrar a potência criativa dos participantes.

“Somos a terceira banda dentro do projeto e estamos felizes com a possibilidade de viabilizar e divulgar esse material de outros artistas”, pontua o músico, que divide o comando do “Manaus Circus Sonante” com Denilson Novo, guitarrista do grupo Os Tucumanus.

“O Parque Rio Negro é um lugar que sempre admiramos, que bom que conseguimos fazer o show nesse equipamento público, mais um cenário de Manaus”.

Apresentação no parque

Após uma curta temporada em São Paulo e Espírito Santo, a Alaídenegão está de volta a Manaus. No repertório estão confirmadas músicas do EP “Abacaba”, de 2023, o single “Uma Conquista” e as clássicas.

“Vamos mesclar as clássicas com os últimos lançamentos da banda”, comenta Rafael Ângelo.

Sobre as apresentações no Sudeste, o guitarrista conta que a Alaídenegão participou do Festival Movimento Cidade, em Vila Velha, no Espírito Santo, no mesmo dia do cantor Criolo.

“Foram novas possibilidades para ampliar o trabalho de divulgação do grupo por outras cidades do Brasil”, comenta Rafael Ângelo. “Tocar nesse festival com grandes artistas, representando o Amazonas, é uma conquista”.

Manaus Circus Sonante

O próximo show acontece no dia 31 de agosto, com Os Tucumanus, na Casa de Praia Zezinho Corrêa, na Ponta Negra, a partir das 17h. O acesso é gratuito.

Em julho, a primeira parte do projeto contou com o trio D’Água Negra no Parque Jefferson Péres e a cantora Márcia Novo no complexo viário Professora Isabel Victoria, viaduto do Manôa.

Além de Denilson Novo e Rafael Ângelo, responsável ainda pela captação de áudio, mixagem e produção, o “Manaus Circus Sonante” tem Orlando Júnior na direção de fotografia, Fernando Crispim, Antonio Neto e André Cunha nas câmeras, Fernando Crispim e Jayth Chaves na montagem e pós-produção, Elso Luciano, Marcelo Henrique e Aldeir Cardoso, da Baruk, no som e iluminação, Marcos Ferreira na assistência de produção, Karla Mendes e Manuella Barros na assessoria de imprensa. A cenografia é de Adroaldo Pereira e a produção executiva é de Lilian Souza.

*Com informações da assessoria