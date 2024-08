Após presentes, Gracyanne conta que admirador secreto era uma mulher

Musa fitness está solteira desde abril, quando anunciou o fim do casamento com o cantor Belo

A influenciadora digital Gracyanne Barbosa, 40, contou, na noite da última terça-feira (20), quem era o admirador secreto, responsável pelo envio de buquê de flores e até joias recentemente.

No Instagram, a musa fitness respondeu ao questionamento de um seguidor e disse que, na verdade, eram dois admiradores. “Acabou que aconteceram tantas coisas que eu esqueci de compartilhar com vocês”, começou.

“No fim, eram duas pessoas diferentes. Uma pessoa que eu já conhecia, não esperava, mas já conhecia. Já tinha passado pela minha vida”, explicou.

Na sequência, Gracyanne disse ter ficado surpresa ao descobrir que, a outra pessoa, era uma mulher. “Eu só conhecia pelo Instagram, internet, pelas redes sociais e não esperava… Era uma mulher. Uma loucura”, finalizou.

Em maio, a famosa contou ter recebido presentes sem nenhuma identificação. Na época, inclusive, ela chegou a pedir que a pessoa se apresentasse.

Término de Gracyanne e Belo

Após 16 anos juntos, a assessoria de imprensa do ex-casal confirmou à CNN o término do casamento no dia 18 de abril.

“O cantor Belo não vai se pronunciar sobre sua vida pessoal e reforça que está focado em sua carreira. Gracyanne Barbosa reafirma que o amor entre o casal não acabou, mas confirma a separação atual”, diz o comunicado oficial.

*Com informações da CNN Brasil