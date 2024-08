DNIT publica portaria e proíbe tráfego de carretas na BR-319

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), proibiu, por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União, o tráfego de veículos pesados na BR-319, rodovia que liga Manaus a Porto Velho (RO).

A decisão foi publicada na última sexta-feira (16). De acordo com o documento, fica proibido o tráfego de caminhões do tipo reboques, semirreboques, carretas, bitrens e outros veículos de grande porte em toda a extensão da rodovia.

Como justificativa, o Dnit aponta que a medida é necessária para manter um tráfego seguro no tocante ao transporte de passageiros e de cargas para o atendimento às comunidades e cidades lindeiras da rodovia 319/AM, no segmento compreendido entre o início da travessia do rio Amazonas (Careiro), (Km 10) e o entroncamento rodovia BR-230/AM(B)(p/Humaitá/AM).