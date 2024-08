VÍDEO: homem é mordido na região íntima por cobra em vaso sanitário

Um homem tailandês, identificado como Thanat Tangtewanon, teve uma experiência aterrorizante na manhã da última segunda-feira (19), ao ser mordido nos testículos por uma píton enquanto usava o vaso sanitário.

Segundo Tangtewanon, o incidente ocorreu quando a cobra, que estava escondida dentro do vaso, saltou repentinamente e o atacou, causando a ele o que chamou de “dor excruciante”.

Imagens compartilhadas nas redes sociais do rapaz mostram a píton com parte do corpo fora do vaso sanitário, com vestígios de sangue próximos ao local.

O tailandês conseguiu capturar a cobra, mas antes precisou usar uma força extrema para fazer com que o animal soltasse seu corpo.

Durante o processo, a cobra também mordeu seu dedo, mas Tangtewanon relatou que a dor não foi nada perto do choque vivido naquele momento.

Felizmente, a píton não era venenosa. O homem foi levado ao hospital para tratamento e passa bem.

🚨MUNDO: Homem foi picado por cobra em uma região íntima enquanto usava o vaso sanitário, na Tailândia. pic.twitter.com/2sLtbZcNZZ — Mundo das Notícias 📰🗞️ 🌎 (@MundoNoticiasGL) August 21, 2024

*Com informações do Metrópoles