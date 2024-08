VÍDEO: Homem é filmado furtando portão de residência em Manaus

Um homem não identificado foi flagrado furtando um portão de uma residência na rua Caramaggio, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. O crime aconteceu na quarta-feira (21) e foi registrado por câmeras de segurança.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o homem se aproximando da casa, invadindo o local e removendo o portão. Em seguida, ele é visto andando pela rua com o portão em mãos.

As imagens foram compartilhadas com o objetivo de ajudar na localização do suspeito.