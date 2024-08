Wilson Lima destaca cooperação entre Governo Federal e estados contra queimadas em Brasília

Governo do Amazonas ofereceu estruturas do Ipaam no interior para servir de base para as equipes do Governo Federal

Em Brasília, o governador Wilson Lima participou nesta quarta-feira (21) de uma reunião com representantes do Governo Federal e chefes de estados para discutir a crise climática e estratégias contra queimadas. Lima destacou a importância de um alinhamento contínuo entre a União e os estados para enfrentar as queimadas e a estiagem.

Lima ressaltou a necessidade de uma colaboração permanente, não apenas em momentos de crise. “Precisamos de um trabalho constante para preparar nossas estruturas e cidades para enfrentar os incêndios no futuro,” afirmou.

Ele também destacou que, apesar de mais de 70% dos incêndios no Amazonas ocorrerem em áreas sob fiscalização federal, o estado não se eximirá de sua responsabilidade no combate aos focos de incêndio. “A responsabilidade é conjunta e deve envolver uma colaboração entre o Governo Federal, estadual e prefeituras,” disse Lima.

A reunião, coordenada pela Casa Civil e com a participação de diversos ministérios e órgãos federais, definiu a participação dos estados no Centro Integrado Multiagências de Coordenação Operacional Nacional (Ciman). O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) será o representante do estado no Ciman. O Governo Federal também apresentou três frentes de trabalho para áreas com altos índices de incêndio e discutiu a criação de um plano de ação.

Wilson Lima solicitou ao BNDES a aprovação rápida de R$ 45 milhões do Fundo Amazônia para fortalecer brigadas de incêndio e construir quartéis no sul do Amazonas. Ele também ofereceu os Centros Multifuncionais do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) como bases para as ações federais.

Além disso, Lima discutiu com o diretor-geral do Dnit, Fabrício Galvão, a necessidade de acelerar a dragagem dos rios, especialmente no trecho entre Benjamin Constant e Tabatinga, e expressou preocupação com a navegação no rio Amazonas. A expectativa é que a dragagem comece em setembro.