Bolsonaro cancela visita a Manaus e suspende eventos de campanha com Alberto Neto

O ex-presidente Jair Bolsonaro cancelou sua viagem a Manaus, marcada para o dia 30, que visava apoiar o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL) em sua campanha para a prefeitura de Manaus.

O cancelamento afeta dois eventos importantes: uma carreata e um comício destinados a fortalecer a candidatura de Alberto Neto.

Como resultado, os anúncios promocionais sobre a visita de Bolsonaro foram removidos das redes sociais do deputado.

Até o momento, Bolsonaro não divulgou um comunicado oficial sobre o cancelamento.

No entanto, em entrevista ao BNC, o deputado Capitão Alberto Neto confirmou que um encontro com o ex-presidente está agendado para a próxima terça-feira, com o objetivo de discutir a reprogramação da visita e definir uma nova data.